البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 350 مليون دولار لأوكرانيا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضح البنك الدولي إنه وافق على قرض قيمته 350 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الإصلاحات الضرورية لانتعاشها الاقتصادي وللمساعدة في التخفيف من تأثير جائحة الفيروس التاجي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع تلقي هذا القرض بحلول نهاية يونيو بعد الحصول على برنامج قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في 9 يونيو.

وقال البنك في وقت متأخر من يوم الجمعة إن الإصلاحات الرئيسية التي يدعمها القرض تضمنت تقوية أسواق الأراضي والائتمان، وتعزيز مؤسسات مكافحة الفساد وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمسنين المستضعفين للتخفيف من تأثير جائحة COVID-19.

يعتبر البنك الدولي شريكًا رئيسيًا في التنمية لأوكرانيا، ومنذ انضمام البلاد إلى البنك في عام 1992، بلغ إجمالي التزاماته تجاه كييف حوالي 14 مليار دولار لأكثر من 80 مشروعًا وبرنامجًا.

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كورونا اوكرانيا البنك الدولي يوافق على قرض لأوكرانيا

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