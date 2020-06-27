وزير الرياضة يعلن عن انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار " دراجتك.. صحتك" وذلك من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.





وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة اعتادت على تقديم الدعم لشباب مصر في صورة أنشطة وخدمات في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعًا للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري.





وأوضح وزير الرياضة، أن تفاصيل الحصول على الدراجة ستعلن قريبًا، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط.





ويأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري.





أشرف صبحي: جاهز أساعد مبادرة من شباب الوزارة نتيجة ادراكه لمسئولياته المجتمعية تجاه الدوله.





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مباردة جاهز أساعد التي اقترحها شباب العاملين بالوزارة هي نتيجة وعي وادراك الشباب المصري لمسئولياته المجتمعية اتجاه زملائهم، واتجاه الدولة في ظل ظروف طارئة تمر بها البلاد، مطالبًا الشباب المصري بتبني المبادرة كُلٍ داخل مؤسسته التي يعمل بها والتي سيكون لها عظيم الأثر كصورة من صور التكافل الاجتماعي بين أسر العاملين والمصابين.





و أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس مبادرة "جاهز أساعد" والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة وتخفيف العبء عن العاملين بديوان عام الوزارة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "





وكان وزير الشباب والرياضة تبنى المبادرة التى اقترحها شباب العاملين بالوزارة برسالة تضامن على جروب الواتس آب الخاص بالعاملين بالوزارة قائلا "جاهز أساعد" ومشاركته في المبادرة.





وترتكز المبادرة على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لمساعدة زملائهم وأسرهم سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي لتكون بمثابة رسالة تضامن بين موظفي وزارة الشباب والرياضة كأسرة واحدة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد ولمواجهة الأزمة.



