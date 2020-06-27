وزير الرياضة يعلن عن انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك"

السبت 27/يونيو/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار " دراجتك.. صحتك" وذلك من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة اعتادت على تقديم الدعم لشباب مصر في صورة أنشطة وخدمات في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعًا للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري.

وأوضح وزير الرياضة، أن تفاصيل الحصول على الدراجة ستعلن قريبًا، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

ويأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري.

أشرف صبحي: جاهز أساعد مبادرة من شباب الوزارة نتيجة ادراكه لمسئولياته المجتمعية تجاه الدوله.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مباردة جاهز أساعد التي اقترحها شباب العاملين بالوزارة هي نتيجة وعي وادراك الشباب المصري لمسئولياته المجتمعية اتجاه زملائهم، واتجاه الدولة في ظل ظروف طارئة تمر بها البلاد، مطالبًا الشباب المصري بتبني المبادرة كُلٍ داخل مؤسسته التي يعمل بها والتي سيكون لها عظيم الأثر كصورة من صور التكافل الاجتماعي بين أسر العاملين والمصابين. 

و أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس مبادرة "جاهز أساعد" والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة وتخفيف العبء عن العاملين  بديوان عام الوزارة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "

وكان وزير الشباب والرياضة تبنى المبادرة التى اقترحها شباب العاملين بالوزارة برسالة تضامن على جروب الواتس آب الخاص بالعاملين بالوزارة قائلا "جاهز أساعد"  ومشاركته في المبادرة. 

وترتكز المبادرة على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لمساعدة زملائهم وأسرهم سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي لتكون بمثابة رسالة تضامن بين موظفي وزارة الشباب والرياضة كأسرة واحدة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد ولمواجهة الأزمة.

ووضعت الوزارة خطة لتنفيذ المبادرة بتشكيل مجموعة من اللجان للإشراف على تنفيذ المبادرة تتمثل في لجان الدعم النفسي والمعنوي، والتبرعات، والتجهيزات الطبية، والانتقالات، والعلاقات العامة والإعلام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة بوابة الفجر الفجر الدراجات

أخبار تهمك

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ 37 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 7 ساعات

هالاند يوجه صدمة لريال مدريد

منذ ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

بعد الاتفاق على تجديد عقد فايلر.. صالح جمعة مطرود من الأهلي

منذ 36 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

الرئاسة تكشف تفاصيل 5 ساعات مفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 6 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ يوم

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

11:21 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!