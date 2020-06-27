الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها للشفافية الأوروبية بشأن قيود السفر

السبت 27/يونيو/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال عدد من الدبلوماسيين لشبكة CNN، إن الاتحاد الأوروبي سيحظر المسافرين الأمريكيين مع بدء الاتحاد في فتح السفر الدولي بسبب مخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة في الولايات المتحدة.

وردًا على ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN: "نحن نقدر الشفافية والجهود المتضافرة لشركائنا وحلفائنا الأوروبيين لمكافحة هذا الوباء، ونحن ملتزمون بالتنسيق معهم، ونتطلع إلى إعادة فتح اقتصاداتنا وتخفيف القيود. "

كما نقل المسؤول عن وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تعمل مع "أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي المناسبين لتحديد كيف يمكننا إعادة فتح السفر الدولي بأمان".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "علينا أن نتأكد من أن لدينا كل العناصر اللازمة لإعادة فتح السفر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. أنا واثق من أنه في الأسابيع القادمة سنكتشف أن ذلك ليس فقط بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن بين الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم أيضًا".

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