الانتهاء من ربط خط مياه لتغذية المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان

السبت 27/يونيو/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة  العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ ربط خط المياه  قطر ٧٠٠ مم لتغذية المناطق الصناعية الثقيلة من (A1 : A4) بمساره المتقاطع مع التوسعات الحالية لطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العاشر من رمضان.
وأشار المهندس خالد شاهين إلى أنه تم تكثيف العمل بالمشروع خلال الأيام الماضية، واستغلال فترة إجازة العيد، نظراً لانخفاض معدلات الاستهلاك للحد الأدنى لتنفيذ الأعمال.


وفى سياق متصل، أشار  المهندس خالد شاهين، إلى أنه تم استغلال إجازة العيد  أيضا لتطهير ورش جميع المبانى الخدمية، كما تم  تعقيم وتطهير مبنى الجهاز  ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المهندس خالد شاهين أنه تم التنسيق بين  الإدارة الطبية وإدارة الأمن بالجهاز، لمتابعة قياس درجات الحرارة للعاملين و العملاء المترددين عند البوابات والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية طوال فترة العمل من أجل منع انتشار الفيروس، خاصة مع عودة العمل بكامل طاقته، كما تم تشكيل لجنة للمرور على كافة الإدارات بالجهاز لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم و صحتهم.


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