مسلسل ليه لأ الحلقة 12.. التفاصيل الكاملة ومواعيد العرض

السبت 27/يونيو/2020 - 11:17 ص
مسلسل ليه لأ
مسلسل ليه لأ
مسلسل ليه لأ الحلقة 12، ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة ومواعيد عرض الحلقات الجديدة لمتابعة المسلسل الذي تصدر تريند جوجل منذ بداية إنطلاقه وحتى الحلقة 12

مسلسل ليه لأ الحلقة 12 تصاعدت فيه الأحداث، وفي كل حلقة يحظى بنسبة عالية من المشاهدة والمتابعة، من قبل قطاع كبير من الجمهور.

تفاصيل مسلسل ليه لأ الحلقة 12

- سرقت عاليا التصميمات الخاصة بها بمساعدة آدم من المصنع في السر، دون علم عمها بهذا الأمر.
- شهدت العلاقة بين علي وليلى في مسلسل ليه لأ الحلقة 12 توترا كبيرا.
- تطورت علاقة عاليا بحسين، وبدأت بالإحساس بمشاعر طيبة تجاهه.
- طلب عم أولاد سهير الزواج منها، والتي تقوم بدروها الفنانة هالة صدقي، ولكنها رفضت.

موعد عرض مسلسل ليه لأ الحلقة 12 والحلقات الجديدة

ويعرض مسلسل ليه لأ على منصة "شاهد" الرقمية أيام الخميس والجمعة والسبت فقط من كل أسبوع في تمام الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ليه لأ

وتدور أحداث مسلسل ليه لأ للفنانة أمينة خليل، حول فتاة تدعى عاليا ترفض القيود المجتمعية والأسرية، وتنتقل للإقامة بمفردها في محاولة للتحرر والاستقلال بحياتها بعيدة عن أسرتها، لتبدأ في مواجهات مع الأسرة والمجتمع أيضا.

مسلسل ليه لأ، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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