فنانة كويتية تعلن إصابة والديها بفيروس كورونا

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كشفت الفنانة رانيا شهاب، عن إصابة والدها ووالدتها بفيروس كورونا، مُوضحة أنهم تجاوزا مرحلة الخطر،و طالبت مُحبيها بالدعاء لهم بالشفاء العاجل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".







نشرت رانيا صورة جمعتها بوالدها ووالدتها، وعلقت على الصورة قائلة :"بابا وماما اتصابو بفيروس كورونا أرجوكم دعواتكم، هالأسبوع كنت أموت كل دقيقة وكل ثانية من خوفى عليهم وادعي وأصلي من عرفت الخبر، كنت أتمنى دقيقة أكون معاهم وأنا بالكويت وهم بمصر، كنت أبكى الدموع دم عليهم، والحمد لله عدو مرحلة الخطر والحين هم بفترة الشفاء، وأتمنى من الله أن يحفظهم ويشفيهم ويأخذ من عمرى ويعطيهم، ادعو لهم ان الله يشفيهم ويخليهم لى ويحفظهم من كل شر".





وفي سياق آخر، انتهت رانيا شهاب، من تصوير مسلسلين جديدين كان من المُقرر عرضهما في السباق الرمضاني الماضي، لكن تأجل عرضهما لوقت لاحق.



وتقدم رانيا لأول مرة دورًا كوميديًا فى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "غرفة قم 7"، بعد أن قدمته على خشبة المسرح، وكان آخر أعمالها (رحلة بدينار ونص) مع الفنانين عبد الرحمن العقل وخالد العجيرب وريم أرحمة وشهاب حاجيه، وتجسد أيضًا دور المرأة المتسلطة على زوجها فى مسلسل "ورود ملونة"، وتستعد أيضا لمسرحية جديدة مع الفنان طارق العلى، خلال موسم عيد الأضحى المقبل.