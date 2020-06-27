سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)

فتحت سينمات الإسكندرية، أبوابها من جديد أمام المواطنين، بعد فترة غلق استمرت 100 يوم، تنفيذا لقرار الحكومة بسبب جائحة فيروس كورونا.





وبدأ العاملون في السينمات، بالاستعداد لإعادة الفتح قبل ساعات قليلة، من بداية اليوم السبت، بعمل الإجراءات اللازمة التي تحافظ على الوافدين إليها من خطر التجمعات وفيروس كورونا.





وتلتزم السينمات والمسارح المُعلن عن إعادة فتحها باشتراطات محددة يجب الأخذ بها وألا إعادة غلقها مجددًا إذا لم تلتزم بهذه الاشتراطات.





وتضمنت الاشتراطات: "الالتزام بـ25% من عدد جمهورها، الحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم المصافحة وأن تكون المقاعد على مسافة لاتقل متر من بعضها، ارتداء الكمامة قبل دخول السينما، تجنب المأكولات والمشروبات من "بوفيه " السينما خاصة الباردة والحرص على التباعد مع العاملين بالسينما، شراء الأطعمة بالإشارات وعدم لمس أي شيء دون الإجراءات الوقائية، عدم استخدام المرحاض بدور العرض إلا للضرورة والحرص على وجود ورق تواليت واستخدامه أو أكياس بلاستيك وغسل اليدين بالصابون بعدها واستخدام المطهر لتطهير اليد بعد ذلك.





فيما تضمنت شروط فتح السينمات: "وضع كبائن تعقيم سواء للجمهور أو الموظفين أمام بوابات الدخول، وجود جهاز لقياس درجة حرارة كل شخص أمام البوابات سواء من الجمهور أو الموظفين، وضع إشارات على الأرض لتحديد مكان كل شخص للوقوف أمام شباك التذاكر من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعى، توفير صناديق "هاند جيل" تعقيم أمام شباك التذاكر وفى الممرات بين القاعات وداخل القاعات".





كما تضمنت الشروط: "ارتداء الكمامة شرط الدخول من الباب الرئيسى وأيضًا داخل القاعاة والسماح بخلعها فقط فى حالة الأكل أو الشرب، التباعد الاجتماعى داخل القاعة بمسافة كرسيين على الأقل، ونفس الأمر لصفوف الكراسى سيكون هناك صف وصف بين الجماهير، دوريات مرورية لأفراد الأمن العاملين فى دور العرض داخل القاعات لمتابعة التزام الجمهور بارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات".



