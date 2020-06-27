سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 11:25 ص
سينما
سينما
محمد رجب - دينا حسن
فتحت سينمات الإسكندرية، أبوابها من جديد أمام المواطنين، بعد فترة غلق استمرت 100 يوم، تنفيذا لقرار الحكومة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأ العاملون في السينمات، بالاستعداد لإعادة الفتح قبل ساعات قليلة، من بداية اليوم السبت، بعمل الإجراءات اللازمة التي تحافظ على الوافدين إليها من خطر التجمعات وفيروس كورونا.

وتلتزم السينمات والمسارح المُعلن عن إعادة فتحها باشتراطات محددة يجب الأخذ بها وألا إعادة غلقها مجددًا إذا لم تلتزم بهذه الاشتراطات.

وتضمنت الاشتراطات: "الالتزام بـ25% من عدد جمهورها، الحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم المصافحة وأن تكون المقاعد على مسافة لاتقل متر من بعضها، ارتداء الكمامة قبل دخول السينما، تجنب المأكولات والمشروبات من "بوفيه " السينما خاصة الباردة والحرص على التباعد مع العاملين بالسينما، شراء الأطعمة بالإشارات وعدم لمس أي شيء دون الإجراءات الوقائية، عدم استخدام المرحاض بدور العرض إلا للضرورة والحرص على وجود ورق تواليت واستخدامه أو أكياس بلاستيك وغسل اليدين بالصابون بعدها واستخدام المطهر لتطهير اليد بعد ذلك.

فيما تضمنت شروط فتح السينمات: "وضع كبائن تعقيم سواء للجمهور أو الموظفين أمام بوابات الدخول، وجود جهاز لقياس درجة حرارة كل شخص أمام البوابات سواء من الجمهور أو الموظفين، وضع إشارات على الأرض لتحديد مكان كل شخص للوقوف أمام شباك التذاكر من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعى، توفير صناديق "هاند جيل" تعقيم أمام شباك التذاكر وفى الممرات بين القاعات وداخل القاعات".

كما تضمنت الشروط: "ارتداء الكمامة شرط الدخول من الباب الرئيسى وأيضًا داخل القاعاة والسماح بخلعها فقط فى حالة الأكل أو الشرب، التباعد الاجتماعى داخل القاعة بمسافة كرسيين على الأقل، ونفس الأمر لصفوف الكراسى سيكون هناك صف وصف بين الجماهير، دوريات مرورية لأفراد الأمن العاملين فى دور العرض داخل القاعات لمتابعة التزام الجمهور بارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات".

87 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 87 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)
سينمات الإسكندرية تفتح أبوابها مجددًا بعد 100 يوم من الغلق (صور)

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معدلات الإصابة كبائن تعقيم عودة السينمات سينما الغلق الصحة العالمية

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