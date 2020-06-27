جهاز تنظيم مياه الشرب يزور محطة الشيخ زايد للتأكد من جودة المياه

السبت 27/يونيو/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن لجنة من الجهاز قامت بتنفيذ زيارة مفاجئة  لمحطة مياه مدينة الشيخ زايد، للتأكد من جودة المياه المنتجة، وذلك بالمرور والمتابعة والتفتيش على جميع مراحل التنقية والترشيح بالمحطة، بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد حسن، أن الجهاز يتولى من خلال زياراته الميدانية التحقق من كفاءة مستويات التشغيل الفعلية لأصول المرافق، وإصدار التقارير الفنية بصفة دورية لها، متضمنة جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استدامة الخدمة، ورفع كفاءة المحطات، والحفاظ على مرافق المياه والصرف الصحي.


من جانبه قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: أشادت اللجنة خلال الزيارة بحسن سير العمل بالمحطة، والتأكد من جودة المياه بإجراء بعض التجارب المعملية، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والإجراءات لمنع العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا.

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