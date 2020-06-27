Dark season 3.. تفاصيل ومواعيد عرض الموسم الثالث من سلسلة الدراما الألمانية Dark

السبت 27/يونيو/2020 - 11:06 ص
Dark season 3
Dark season 3
Dark season 3..  تفاصيل ومواعيد عرض الموسم الثالث من سلسلة الدراما الألمانية Dark

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل ومواعيد عرض Dark season 3 الجزء الثالث والاخير من سلسلة الدراما الألمانية Dark.

ومن المقرر أن يتم عرض Dark season 3 اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، ويضم 8 حلقات فقط.، وتم عرضه مساء أمس الجمعة أيضا، ويضم الجزء الثالث حوالي 8 حلقات فقط، حيث وصل جوناس إلى العالم الجديد، ومن جهته، يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، وهناك آخرون تركهم في العالم الأخر يحاولون الخروج وكسر الدائرة التي لا تقاوم بتغيير الزمان والمكان.

وفي تصريحات سابقة لـ "يانتجه فريزه (مؤلفة المسلسل) قالت  "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمان الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. 
 
Dark season 3 هو مسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.

Dark season 3..  تفاصيل ومواعيد عرض الموسم الثالث من سلسلة الدراما الألمانية Dark

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سلسلة الدراما الألمانية Dark الموسم الثالث من سلسلة الدراما الألمانية Dark season 3 Dark

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