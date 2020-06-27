في يومها الأول.. مساجد كفر الشيخ تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه لم يتم رصد أي مخالفات قام بها المصلين في صلاة الفجر، وذلك من قبل غرفة المتابعة والرصد بالمديرية، حيث التزمت جميع المساجد بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد





وأكد وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، أنه تطهير وتعقييم جميع المساجد الواقعة بنطاق المحافظة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن تكثيف حملات التعقيم في المديرية والإدارات التابعة لها، كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف «الفقي»، أنه لن يتم السماح لأي مصل لا يرتدي الكمامة دخول المسجد وكذلك إلزام كل مصل بإحضار السجادة الخاصة به والتباعد في الصفوف، وأيضا منع العناق أو المصافحة، ووضع العلامات لصفوف المصلين استعدادا لاستقبال المصلين فجر السبت.





وأشار إلى تشكيل فرق عمل بكل منطقو من الأئمو والعمال وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات للمرور على جميع المساجد لتفقد الإجراءات الاحترازية التي تم التنبيه عليها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.



