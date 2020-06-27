رئيس جامعة القاهرة يستعرض إنجازات مركز التخطيط التكنولوجي

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن أهم إنجازات مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بالجامعة، خلال الفترة من يناير 2018 وحتى يونيه 2020، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة في التحول نحو جامعات الجيل الثالث.





وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، يعملون على الخطة الاستراتيجية المحدثة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي، والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمعية ذات التوجهات الوطنية.





وأوضح التقرير أن مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي ساهم في العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ ومن أهم هذه المشروعات؛ مشروع مراقبة حرارة التفاعل لخرسانة أساسات أبراج منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة CSCEC الصينية، حيث ان المشروع يشمل أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع 380 مترًا ومسطح 3500 متر لكل دور، وما قام به المركز من مراقبة الخرسانة يمثل أعمالا شديدة التخصص لا تتوفر الكوادر المناسبة لها إلا في عدد قليل من الجامعات المصرية.





واستعرض التقرير مشاركة مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي؛ في دراسات إعادة تأهيل مراكز ونزل الشباب في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتطوير مدارج مطار القاهرة الدولي، وتصميم والإشراف على تنفيذ مطار أبو ماضى بالتعاون مع شركة إنبى للبترول، وإعادة تأهيل مأخذ المياه لحقول منطقة رأس شقير.





وأشار التقرير إلى أن المركز شارك فى مشروعات الإسكان الاجتماعي من حيث تقييم السلامة الإنشائية ومراقبة الجودة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تسجيل المركز كبيت خبرة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مشاركة المركز في مشروع استدامة النقل في القاهرة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.





وذكر التقرير أن مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، هو الاستشارى العام لأعمال تطوير قصر العيني والمستشفيات التابعة لها، كما قام المركز بالتصميم والإشراف على التنفيذ لعملية ترميم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في مبانى المعهد القومي للأورام بعد الانفجار الإرهابي، وتصميم والإشراف على التنفيذ لترميم البرج الجنوبي للمعهد القومي للأورام.



