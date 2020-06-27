حكيم يُلبي طلب أحد معجبيه.. والأخير: مش متخيل إنك هتتصل بيا

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فاجئ الفنان حكيم أحد معجبيه، بالإتصال به، بعدما طلب منه رقم هاتفه لكي يتواصل معه ويعبر عن حبه الشديد له.



ونشر حكيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيدبو له وهو يقوم بالإتصال به، وقال فيه :"

في واحد باعتلي على الصفحة إنه عايز يكلمني وبيقولي عايز أسمع صوتك وقولتله ابعت رقم تلفونك وهو مش مصدق إنى أكلمه.. بس أنا أكلمه وشوف هيقول إيه وهفتح الإسبيكر، بس يا رب يرد عليا".



و اتصل الفنان حكيم بالمعجب الذي يحمل اسم مستعار على فيس بوك "الصقر الجريء"، وتبين أن اسمه الحقيقي سمير وهو من أشد المعجبين بالفنان حكيم، ودارت مكالمة سريعة بينهما، حيث علق سمير قائلاً: "لم أتخيل أبدا إنك هتتصل بيا".



وعلق حكيم على الفيديو قائلاً:"الصقر الجرىء كان عايزني أكلمه وكلمته فى التليفون وأنا أنبسط قوي بالمكالمة، وإن شاء الله هاكلم حد بكره تانى من على الصفحة لو عايزني اكلمه، بحبكم قوي ونفسي والله اتكلم معاكم كلكم".