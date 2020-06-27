أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-6-2020 خلال التعاملات الصباحية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت ، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان في السوق المحلي والصاغة خلال تعاملات أمس الجمعة وجاءت الأسعار على النحو التالي:


أسعار الذهب اليوم السبت

سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا

السعر العالمي : 1763 دولار

أسعار الذهب العالمي

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولار.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتجارة في سنغافورة ”كمية المال الذي تضخه الحكومات يدعم بالقطع الذهب كملاذ آمن، مع استمرار وضع كوفيد-19“ في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.

لكن لان أضاف أن الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ تقريبا مستوى 1780 دولارا بسبب ارتفاع الدولار والأسهم بصفة عامة.

ومحا الدولار جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع دون تغيير يُذكر مع تبديد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 أثر بيانات اقتصادية مشجعة.

وترتفع حالات الإصابة في الولايات المتحدة، بينما أُصيب بالمرض 9.51 مليون شخص في أنحاء العالم بحسب إحصاء لرويترز.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الجولة الثانية من تأثيرات الجائحة قد تلحق الضرر باقتصاد بلاده على نحو ”كبير“، مشيرا إلى استعداد البنك لتكثيف التحفيز مجددا.

ويميل الذهب للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز، إذ يُعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض أسعار العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1847.84 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أول مايو أيار.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 800.41 دولار. وهبطت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.69 دولار.


أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

كيف سيكون تشكيل برشلونة مع قدوم بيانيتش؟

منذ ساعة و 13 دقيقة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 6 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ يوم

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ ساعة

كيكي سيتين يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد بشأن صدارة الليجا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!