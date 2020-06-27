أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-6-2020 خلال التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت ، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان في السوق المحلي والصاغة خلال تعاملات أمس الجمعة وجاءت الأسعار على النحو التالي:









أسعار الذهب اليوم السبت





سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا





سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا





الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا





السعر العالمي : 1763 دولار





أسعار الذهب العالمي





تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولار.





وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتجارة في سنغافورة ”كمية المال الذي تضخه الحكومات يدعم بالقطع الذهب كملاذ آمن، مع استمرار وضع كوفيد-19“ في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.





لكن لان أضاف أن الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ تقريبا مستوى 1780 دولارا بسبب ارتفاع الدولار والأسهم بصفة عامة.





ومحا الدولار جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.





وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع دون تغيير يُذكر مع تبديد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 أثر بيانات اقتصادية مشجعة.





وترتفع حالات الإصابة في الولايات المتحدة، بينما أُصيب بالمرض 9.51 مليون شخص في أنحاء العالم بحسب إحصاء لرويترز.





وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الجولة الثانية من تأثيرات الجائحة قد تلحق الضرر باقتصاد بلاده على نحو ”كبير“، مشيرا إلى استعداد البنك لتكثيف التحفيز مجددا.





ويميل الذهب للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز، إذ يُعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض أسعار العملات.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1847.84 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أول مايو أيار.





ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 800.41 دولار. وهبطت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.69 دولار.







