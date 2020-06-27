روسيا تسجل 188 وفاة و6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 10:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 176 في اليوم السابق، فيما زاد عدد المصابين بـ6852 مقابل 6800 في إحصائية يوم الجمعة، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات 627646.

 

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8986، بينما ارتفع مجموع المتعافين من المرض إلى 393352 بعد تسجيل 9200 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.

 

وذكر المركز أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض الفيروس.

 

أبلغت السلطات في روسيا، اليوم الجمعة، عن 6800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول زيادة يومية تقل عن 7000 منذ أواخر أبريل، مما رفع حصيلة البلاد إلى 62,0794.

 

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في البلاد، إن 176 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 8781، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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