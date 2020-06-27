محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

السبت 27/يونيو/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أولياء الأمور، بعدم التواجد أمام لجان الثانوية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد عبد العال أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان، التي ستستأنف غدًا بمادة الديناميكا لشعبة الرياضيات مع تجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات حفاظًا على سلامتهم وسلامة ابنائهم.

كما ناشد الطلاب بعدم التزاحم اثناء الدخول أو الخروج من اللجان وسرعة الانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان حفاظًا علي الصحة العامة وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ستنجح بتعاون المواطنين مع الاجهزة التنفيذية .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه علي الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان.

وأكد محافظ القاهرة على توافر الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير فى كافة لجان القاهرة، بالإضافة لوجود مخزون احتياطى فى حالة الحاجة إليه، مشددًا على رؤساء الأحياء بمنع وجود باعة جائلين أوإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.

محافظ القاهرة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمدن الأفريقية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن العاصمة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية.


وأكد في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المحافظة تشرفت باستضافة مقر إقليم مدن الشمال وخصصت له واحد من أفضل مبانيها لخدمة أغراض وأهداف المنظمة على النحو اللائق بمكانتها متعهدا بمد المقر باحتياجاته الإدارية والفنية واللوجستية بما يسمح له وللعاملين فيه القيام بأداء أعمالهم على أكمل وجه.

وأشاد محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية فى يونيو ٢٠١٩ تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" بمدينة القاهرة، والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، معربًا عن تطلعه أن تحقق اجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود، مؤكدا أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهداف المنظمة، كما رحب محافظ القاهرة بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثا للمجلس التنفيذي متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.


وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر والافتتاح الرسمى _ والذى كان مقررًا مارس الماضى وتأجل بسبب جائحة كورونا _ عقب استعادة حركة الطيران بين بلدان المنظمة.


وستناقش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديث أنشطة الربع الأول من عام ٢٠٢٠ للأمانة العامة للمنظمة في أفريقيا ومراجعة مدى توافق رؤية المنظمة الإفريقية مع استراتيجية ٢٠٣٠.

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