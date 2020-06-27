عقوبة إيقاف 7 أعوام على لاعب تونسي للتلاعب بنتائج مباريات التنس

السبت 27/يونيو/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
عوقب لاعب التنس التونسي ماجد كيلاني، المصنف 804 عالمياً في منافسات الفردي و528 في الزوجي، بالإيقاف سبعة أعوام وغرامة سبعة آلاف دولار، بعد إدانته بالتلاعب في نتائج المباريات وتهم فساد أخرى.

 وسيسدد اللاعب قيمة الغرامة بواقع ألف دولار سنويا خلال أعوام الإيقاف السبعة، حسبما ورد في بيان صادر عن وحدة سلامة التنس.

 وتوصلت تحقيقات الوحدة إلى أن كيلاني "تآمر مع طرف ثالث للتلاعب في نتائج مباريات لعبت خلال بطولة (فيوتشرز) في مصر خلال أغسطس 2016".

وإضافة لجرائم التلاعب، تبين أن كيلاني امتنع عن التعاون بصورة كاملة أثناء التحقيقات حول الاتهامات بالفساد الموجهة له.

ودخلت العقوبة حيز النفاذ بدءا من 25 يونيو 2020، وسيحظر على اللاعب المشاركة أو حضور أي فعالية تنس لمدة سبعة أعوام.

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