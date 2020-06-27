موعد إجراء المسحة الطبية الثانية للاعبي الأهلي
السبت 27/يونيو/2020 - 10:08 ص
علي نبوي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدًا الأحد.
وشدد عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سيؤدون المسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا.
وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضي، موضحاً أن نتيجة المسحة الأولى كانت سلبية للجميع في جهاز الكرة.
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من جانبه ، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى.
ومنح يانكون الثنائي وحدات تدريبية متنوعة في التدريبات اليوم، بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران.
وتضم المجموعة الأولى كلا من؛ محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني، وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.
وفي سياق أخر ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة ثم خاض تدريبات بالكرة اشتملت على تقسيمة بدون حراس، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وكان الجهاز الفني للفريق قد اهتم بالتدريبات البدنية في مران أمس لرفع معدل اللياقة، فيما خاض اليوم تدريبات مكثفة بالكرة.
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