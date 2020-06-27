مران قوي لحراس المرمى في الأهلي وسيزا يركز على تدريبات الكرة

السبت 27/يونيو/2020 - 10:06 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى.

ومنح يانكون الثنائي وحدات تدريبية متنوعة في التدريبات اليوم، بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران.

وتضم المجموعة الأولى كلا من؛ محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني، وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

وفي سياق أخر ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة ثم خاض تدريبات بالكرة اشتملت على تقسيمة بدون حراس، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق قد اهتم بالتدريبات البدنية في مران أمس لرفع معدل اللياقة، فيما خاض اليوم تدريبات مكثفة بالكرة.

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 23 ساعة

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ 43 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

كيف سيكون تشكيل برشلونة مع قدوم بيانيتش؟

منذ أقل من ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 4 ساعات

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ 43 دقيقة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!