اليوم.. استئناف تصوير فيلم "موسى" لكريم محمود عبد العزيز

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يواصل فريق عمل فيلم "موسى" اليوم، استئناف تصوير اامشاهد المُتبقية من الفيلم، بعد توقف استمر لمدة عدة أشهر بسبب انشغال أبطاله بتصوير الأعمال الدرامية التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، و انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من 50% من مشاهد الفيلم، وستكون أولى مشاهد استئناف التصوير للفنان إياد نصار، بمنطقة جاردن سيتي.





فيلم "موسى" تدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع ريبورت ليكون أول ريبورت فى الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره ، حتى يصبح مطاردًا من السلطة ، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي ، بطولة إياد نصار ، كريم محمود عبد العزيز ، أحمد العوضي ، أحمد حاتم ،سارة الشامي ، أسماء أبو اليزيد ، محمود حافظ ، عبد الرحمن القليوبي ، محمد لطفي ، إشراف فنى وديكور أحمد فايز ، مدير تصوير حسين عسر ، مخرج منفذ خيرى سالم ، منتج فني محمد نصار ،إنتاج شركة سينرجي فيلم ونيوسينشري.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمي الدرامية هو مسلسل "الإختيار"، الذي دار حول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، أشرف مصيلحي، إسلام جمال، نور محمود، علاء عرفة، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.