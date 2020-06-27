ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها في مسلسل "قطاطا"
السبت 27/يونيو/2020 - 09:45 ص
نادين نجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكانت الصورة لقطة لها من كواليس مسلسل قطاطا، وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "صباح الخير . يومكم جميل ان شاء الله . شجره الدر في مسلسل قطاطا...العبقري اسلام يوسف".
حازت الصورة على الكثير من الاعجابات و علق الجمهور قائلاً:"قمر يا اخواتي" ، وكتب معجب آخر:" المسلسل جميل لانك فيه" .
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.