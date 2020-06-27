ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها في مسلسل "قطاطا"

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نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكانت الصورة لقطة لها من كواليس مسلسل قطاطا، وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "صباح الخير . يومكم جميل ان شاء الله . شجره الدر في مسلسل قطاطا...العبقري اسلام يوسف".



حازت الصورة على الكثير من الاعجابات و علق الجمهور قائلاً:"قمر يا اخواتي" ، وكتب معجب آخر:" المسلسل جميل لانك فيه" .





يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎





ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.



