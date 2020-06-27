ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها في مسلسل "قطاطا"

السبت 27/يونيو/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكانت الصورة لقطة لها من كواليس مسلسل قطاطا، وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "صباح الخير . يومكم جميل ان شاء الله . شجره الدر في مسلسل قطاطا...العبقري اسلام يوسف".

حازت الصورة على الكثير من الاعجابات و علق الجمهور قائلاً:"قمر يا اخواتي" ، وكتب معجب آخر:" المسلسل جميل لانك فيه" .


يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎


ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 23 ساعة

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ ساعة الا ربع

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ ساعة الا ربع

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

كيف سيكون تشكيل برشلونة مع قدوم بيانيتش؟

منذ أقل من ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!