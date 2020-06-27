مران الأهلي| عبدالحفيظ يجتمع مع الجهاز وتدريبات شاقة للحراس في التتش

السبت 27/يونيو/2020 - 09:43 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم السبت.


وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائي الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.


وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

من ناحية أخرى قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى.

ومنح يانكون الثنائي وحدات تدريبية متنوعة في التدريبات اليوم، بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران.


وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

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