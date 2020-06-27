الفشل يسيطرعلى خطة اليونايتد للتعاقد لضم صفقات جديدة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
وكالات
أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أن النادي ربما تلقى ضربة مالية أكبر من منافسيه جراء جائحة فيروس كورونا، وليس من الواضح قيمة المبلغ المتاح للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات المقبلة.

تراجع يونايتد عن خططه السنوية الحالية في مايو، بعد خسارة 23 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار) في إيرادات ربع سنوية، بعد توقف الموسم بسبب فيروس كورونا.

وعاد الدوري الشهر الماضي دون حضور الجماهير.

وقال سولشار للصحافيين: "يونايتد تبلغ ديونه 429 مليون جنيه إسترليني سيتبع نهجاً حذراً فيما يتعلق بالإنفاق".

وأضاف: "سنلقي نظرة أكبر على الأمور بأنفسنا لمعرفة مدى التأثر، لست مسؤولاً عن الحديث عن المبلغ الذي سننفقه لأنني لا أعلم حقاً، نحن ناد قوي من الناحية المالية لكن ربما تأثرنا أكثر من غيرنا".

وتابع: "دعونا نرى متى يمكن عودة الجماهير إلى الملاعب؟".

واختتم: "هناك حالة من عدم اليقين، وهناك ثلاثة أو أربعة أشهر، وكل رجل أعمال في العالم، وكل لاعب في العالم، أعتقد أن الجميع ما زالوا غير متأكدين من مدى التأثير".

أخبار تهمك

كيف سيكون تشكيل برشلونة مع قدوم بيانيتش؟

منذ أقل من ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ ساعة الا ربع

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ ساعة الا ربع

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 23 ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!