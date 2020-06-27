مران الأهلي| تدريبات بدنية قوية واستمرار الثلاثي المصاب بالتأهيل

السبت 27/يونيو/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
استكمل حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي تدريبات بالجري حول الملعب ثم تدريبات تأهيلية مع الجهاز الفني، حيث قطع الثنائي شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجها التأهيلي للتعافي من الإصابة.

يذكر أن حمدي فتحي أجرى جراحة غضروف الركبة بعد إصابته في معسكر المنتخب الوطني، في حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.

من ناحية أخرى خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية قوية صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.


وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهرباـ وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

كما واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، داخل مقر النادي بالجزيرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

وقام نيدفيد، بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة أخرى في الجيم، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها.

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة في غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا بشكل ملحوظ في حالته.

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