عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام على العقل المدبر لحادثة الواحات

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات.





هذا وكانت قد قضت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 أخرين في قضية حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.



