طبيب بقصر العيني يكشف بشرى عن نسب الشفاء من كورونا بمصر
السبت 27/يونيو/2020 - 09:23 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بطب القصر العيني: إن الحد من أي وباء يتطلب وجود دواء، أو لقاح ضده، منوها بأن حدوث مناعة مجتمعية ضد أي وباء يتطلب إصابة 60% من المجتمع، ولن تحدث قبل عامين، ولا نراهن عليها.
وشدد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة، مثمنا فرض الحكومة عقوبات على من لا يرتدي الكمامة، معتبرا أن اتخاذ الحكومة قرارا بعودة الحياة بشكل تدريجي أمر طبيعي، وحدث في كل الدول.
وأضاف أن البروتكول المصري لعلاج مصابي كورونا يعد من أفضل البروتكولات العالمية، متوقعا تحسن نسبة الشفاء بصورة أكبر الفترة المقبلة، خاصة مع بداية إنتاج أدوية محليا لعلاج المصابين، مؤكدا أن مصر حققت نجاح غير مسبوق في ملف جائحة كورونا، وعلى الرغم من فيروس كورونا سيستوطن العالم إلا أنه سيصبح نسيا منسيا.
تسجيل 1625 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 87 حالة جديدة
وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 62755 و2620 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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