طبيب بقصر العيني يكشف بشرى عن نسب الشفاء من كورونا بمصر

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بطب القصر العيني: إن الحد من أي وباء يتطلب وجود دواء، أو لقاح ضده، منوها بأن حدوث مناعة مجتمعية ضد أي وباء يتطلب إصابة 60% من المجتمع، ولن تحدث قبل عامين، ولا نراهن عليها.





وشدد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة، مثمنا فرض الحكومة عقوبات على من لا يرتدي الكمامة، معتبرا أن اتخاذ الحكومة قرارا بعودة الحياة بشكل تدريجي أمر طبيعي، وحدث في كل الدول.





وأضاف أن البروتكول المصري لعلاج مصابي كورونا يعد من أفضل البروتكولات العالمية، متوقعا تحسن نسبة الشفاء بصورة أكبر الفترة المقبلة، خاصة مع بداية إنتاج أدوية محليا لعلاج المصابين، مؤكدا أن مصر حققت نجاح غير مسبوق في ملف جائحة كورونا، وعلى الرغم من فيروس كورونا سيستوطن العالم إلا أنه سيصبح نسيا منسيا.



