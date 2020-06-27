فيلم Greenland أول عمل يعود به جيرارد باتلر لشاشات السينما

السبت 27/يونيو/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجم جيرارد باتلر الجديد Greenland الذي يواجه به النجم الشهير خطر نهاية العالم من قدوم مزنب يهدد بالقضاء على البشر.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يجمع بين قصص مشابهة لأفلام سبق وأن طرحت من قبل مثل فيلم Armageddon وdeep impact.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الفيلم يطرح رسميا في صالات العرض بحلول شهر اغسطس المقبل مع عودة افتتاح صالات العرض بأمريكا.

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