دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:41 ص
الشواطئ البريطانية
الشواطئ البريطانية
وكالات

اندلع شجار جماعي "ضم 200 شخص" على شاطئ إكسماوث هذا الأسبوع في بريطانيا، دون اعتبار لأي قواعد أو إجراءات وقائية فقط من أجل "جرعة شمس".

 

وكان البريطانيون، قد بذلوا جهودًا كبيرة في الأيام الماضية للحفاظ على التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة البريطانية، إنه تم إرسال جميع الضباط المتاحين إلى موقع الحادثة بعد تقارير عن "مشاجرة واسعة النطاق'' خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة.

 

وشهدت شواطئ بريطانيا، عددا من المعارك المختلفة وقعت داخل المشاجرة الضخمة بين المئتي شخص، مما ترك العائلات في رعب وذهول.


أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 186 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى مستوى 43414 حالة.

 

وذكرت الصحة البريطانية، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1006 حالات جديدة ليبلغ مستوى 309360.

 

وتعتبر المملكة المتحدة الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,768 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,290 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ 43 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 23 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كيف سيكون تشكيل برشلونة مع قدوم بيانيتش؟

منذ أقل من ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ 43 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!