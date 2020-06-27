هيو جاكمان يدشن تحدي "الضغط" لجمع التبرعات

السبت 27/يونيو/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


في عمر الـ 51، دشن النجم الكبير هيو جاكمان تحدي ممارسة الضغط عبر نشره لمقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع انستجرام، لجمع التبرعات.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هيو أدى تمرين الضغط بعدد 25 مرة، في مقطع الفيديو الذي قام بنشره، وأوضح ان العائدات التي سيتحصل عليها من مشاهدات هذا الفيديو سيتبرع بها بالكامل لصالح الجمعيات الخيرية.

وطالب هيو جاكمان أقرانه من نجوم هوليوود بالمشاركة في هذا التحدي والتقدم بعائداته لصالح الجمعيات الخيرية التي تكافح في تخطي ازمة كورونا.

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