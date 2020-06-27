كيفن هارت يظهر في البوستر الأول لفيلمه الجديد Die Hart



ونقلت صحيفة ديلي ميل الملصق الدعائي للفيلم، الذي نشره هارت عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، وقالت ان الفيلم اخذ عنوانه من فيلم بروس ويليس الشهير die hard.



وسيكون هذا هو الفيلم الأول لكيفين هارت الذي تدور أحداثه في اطار اكشن بعد الحادثة التي تعرض لها وكادت ان تؤدي لوفاته.



قام النجم الكوميدي الكبير كيفين هارت بنشر الملصق الرسمي الأول لفيلمه الجديد المرتقب Die Hartالذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي ويتولى هارت مهمة البطولة المطلقة به.