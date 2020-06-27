اختيار النجمة إليزابيث بانكس لبطولة "أتوبيس المدرسة السحري"

السبت 27/يونيو/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلن عن اختيار النجمة اليزابيث بانكس لتجسيد شخصية البطولة في النسخة السينمائية المنتظرة من مسلسل الكارتون الشهير اتوبيس المدرسة السحري.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بانكس ستجسد شخصية Ms Frizzleفي الفيلم الذي بدأ تصويره في عام 2021 المقبل، ليطرح 2022.

وتدور أحداث مسلسل الرسوم المتحركة اتوبيس المدرسة السحري، حول معلمة تسافر مع طلاب صفها عبر اتوبيس مدرستهم السحري للتعلم في أماكن لا يمكن الوصول لها بغير استخدام هذا الاتوبيس المميز.

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