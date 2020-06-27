للمرة الثانية..تأجيل طرح فيلم كريستوفر نولان TENET
السبت 27/يونيو/2020 - 09:07 ص
أحمد جمال أحمد
تقرر تأجيل طرح فيلم المخرج الكبير كريستوفر نولان TENET للمرة الثانية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا طرحه خلال يوم 17 يوليو المقبل.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم تأجل طرحه المرة الأول لـ 31 يوليو، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية ليطرح في منتصف شهر أغسطس القادم.
ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة مميزة من النجوم الشباب، ابرزهم روبرت باتينسون وهو من أعقد افلام الدراما والغموض التي تشهدها السينما خلال سنوات.