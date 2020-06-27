للمرة الثانية..تأجيل طرح فيلم كريستوفر نولان TENET

السبت 27/يونيو/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تقرر تأجيل طرح فيلم المخرج الكبير كريستوفر نولان TENET للمرة الثانية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا طرحه خلال يوم 17 يوليو المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم تأجل طرحه المرة الأول لـ 31 يوليو، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية ليطرح في منتصف شهر أغسطس القادم.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة مميزة من النجوم الشباب، ابرزهم روبرت باتينسون وهو من أعقد افلام الدراما والغموض التي تشهدها السينما خلال سنوات.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ 40 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 8 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 23 ساعة

كيف سيكون تشكيل برشلونة مع قدوم بيانيتش؟

منذ أقل من ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 5 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قبل ساعات من رفع الحظر.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

منذ 40 دقيقة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يومين

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

06:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!