للمرة الثانية..تأجيل طرح فيلم كريستوفر نولان TENET



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم تأجل طرحه المرة الأول لـ 31 يوليو، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية ليطرح في منتصف شهر أغسطس القادم.



ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة مميزة من النجوم الشباب، ابرزهم روبرت باتينسون وهو من أعقد افلام الدراما والغموض التي تشهدها السينما خلال سنوات.



تقرر تأجيل طرح فيلم المخرج الكبير كريستوفر نولان TENET للمرة الثانية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا طرحه خلال يوم 17 يوليو المقبل.