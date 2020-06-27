إثيوبيا تعلن عن توقيع اتفاق نهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:05 ص
سد النهضة
سد النهضة
وكالات

أعنل وزير الموارد المائية الإثيوبي: سيتم توقيع اتفاق نهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة

 

وقال وزير المياه الإثيوبي، اليوم السبت، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية: نضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

 

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل المشاكل العالقة حول سد النهضة بـ"الحوار"، نقلاً عن موقع "العربية.نت".

 

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي: إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك، أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة"، مشيراً إلى أنه تم "الاتفاق على بدء مفاوضات برعاية أفريقية لحل أزمة سد النهضة".

 

وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن أنه سيعقد اجتماع عاجل بمقره فى عاصمة أثيوبيا أديس أبابا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛لبحث تطورات ملف سد النهضة والنقاط الخلافية بين الثلاث دول.

 

وكان يرأس الاجتماع رئيس جنوب افريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى سيرسيل رامافوزا، بمشاركة مكتب الاتحاد الحالى المكون من "مصر ومالى والكونغو الديمقراطية وكينيا بالاضافة لرئيس وزراء السودان وإثيوبيا".


أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أمس الجمعة، على أن "الاتحاد ملتزم بدعم اللازم لمصر والسودان وإثيوبيا لحل خلافاتهم حول سد النهضة".

 

وقال فكي، خلال لقاءه بوزير الخارجية الإثيوبية جدو أندار غاشو: إن "المشكلات الأفريقية يجب أن تكون بحلول أفريقية"، موضحاً أن "الاتحاد الأفريقي سيعمل بناء على هذا المبدأ"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأفريقي سيعمل على إعداد منتديات لتسهيل الحوار، وحل الخلافات بين الأطراف الثلاثة".

 

وكانت مصر، قد أعلنت يوم الجمعة، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.

 

واتخذت مصر هذه الخطوة - بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات، التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة توقيع اتفاق نهائي النقاط الخلافية السودان ازمة السد اثيوبيا

أخبار تهمك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 22 ساعة

كيكي سيتين يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد بشأن صدارة الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الهلال السعودي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: "أثيوبيا تحاول السيطرة على منابع النيل" (فيديو)

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

4 طرق لاستعادة مصر حقها فى نهر النيل

5 كيانات دولية دعمت مصر في أزمة سد النهضة.. تعرف عليها

عاجل.. الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعاً بعد قليل لبحث ملف سد النهضة

الاتحاد الأفريقي يؤكد التزامه بدعم حل خلافات سد النهضة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!