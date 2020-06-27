إثيوبيا تعلن عن توقيع اتفاق نهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة
أعنل وزير الموارد المائية الإثيوبي: سيتم توقيع اتفاق نهائي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة
وقال وزير المياه الإثيوبي، اليوم السبت، في تصريحات صحفية نقلتها
فضائية سكاي نيوز عربية: نضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد
النهضة.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي، أنه
تم التوصل إلى اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل المشاكل العالقة حول سد النهضة بـ"الحوار"،
نقلاً عن موقع "العربية.نت".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى
فكي: إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،
ونظيره السوداني عبدالله حمدوك، أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة"، مشيراً
إلى أنه تم "الاتفاق على بدء مفاوضات برعاية أفريقية لحل أزمة سد النهضة".
وكان الاتحاد الأفريقي، أعلن أنه سيعقد
اجتماع عاجل بمقره فى عاصمة أثيوبيا أديس أبابا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛لبحث تطورات
ملف سد النهضة والنقاط الخلافية بين الثلاث دول.
وكان يرأس الاجتماع رئيس جنوب افريقيا،
رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى سيرسيل رامافوزا، بمشاركة مكتب الاتحاد الحالى
المكون من "مصر ومالى والكونغو الديمقراطية وكينيا بالاضافة لرئيس وزراء السودان
وإثيوبيا".
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى
فكي محمد، أمس الجمعة، على أن "الاتحاد ملتزم بدعم اللازم لمصر والسودان وإثيوبيا
لحل خلافاتهم حول سد النهضة". وقال فكي، خلال لقاءه بوزير الخارجية الإثيوبية
جدو أندار غاشو: إن "المشكلات الأفريقية يجب أن تكون بحلول أفريقية"، موضحاً
أن "الاتحاد الأفريقي سيعمل بناء على هذا المبدأ"، لافتاً إلى أن "الاتحاد
الأفريقي سيعمل على إعداد منتديات لتسهيل الحوار، وحل الخلافات بين الأطراف الثلاثة". وكانت مصر، قد أعلنت يوم الجمعة، تقدمها
بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض
بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية. واتخذت مصر هذه الخطوة - بحسب بيان رسمي-
على ضوء تعثر المفاوضات، التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية
"غير الإيجابية".
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى
فكي محمد، أمس الجمعة، على أن "الاتحاد ملتزم بدعم اللازم لمصر والسودان وإثيوبيا
لحل خلافاتهم حول سد النهضة".
وقال فكي، خلال لقاءه بوزير الخارجية الإثيوبية
جدو أندار غاشو: إن "المشكلات الأفريقية يجب أن تكون بحلول أفريقية"، موضحاً
أن "الاتحاد الأفريقي سيعمل بناء على هذا المبدأ"، لافتاً إلى أن "الاتحاد
الأفريقي سيعمل على إعداد منتديات لتسهيل الحوار، وحل الخلافات بين الأطراف الثلاثة".
وكانت مصر، قد أعلنت يوم الجمعة، تقدمها
بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض
بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.
واتخذت مصر هذه الخطوة - بحسب بيان رسمي-
على ضوء تعثر المفاوضات، التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية
"غير الإيجابية".
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