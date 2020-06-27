جوي كينج تعود لنتفليكس الشهر المقبل عبر The Kissing Booth الجزء الثاني

السبت 27/يونيو/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلنت شبكة نتفليكس عن طرح جزء جديد من فيلم The Kissing Booth للنجمة الشابة جوي كينج، بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم الرومانسي المميز.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن نجاح جوي مع شبكة البث الرقمي عبر مسلسل the act شجع نتفليكس على تكرار التعاون معها من جديد، بطرح جزء جديد من فيلم بيع القبلات.

وقالت الصحيفة أن الجزء الثاني من فيلم The Kissing Booth يطرح عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي خلال شهر يوليو المقبل بعد عامين من طرح جزئه الأول.

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