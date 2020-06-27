Dark season 3 | اعرف الآن مواعيد عرض الموسم الثالث والأخير من سلسلة الدراما الألمانية Dark

السبت 27/يونيو/2020 - 08:40 ص
Dark season 3
Dark season 3
Dark season 3 | عُرض مساء أمس الجمعة، الموسم الثالث والأخير من سلسلة الدراما الألمانية Dark، والذي كان من المقرر عرض أولى حلقاته اليوم الساعة 10 صباحًا عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، ويضم 8 حلقات فقط.

يصل مسلسل Dark إلى خاتمته التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وذلك مع وصول جوناس إلى العالم الجديد، حيث يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرون الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً، وفى منتصف كل ذلك تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

وقد صرحت يانتجه فريزه (مؤلفة المسلسل) وباران بو أودار (المخرج) عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمان الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية".
 
مرة أخرى يتولى كل من يانتجه فريزه وباران بو أودار -مبدعي المسلسل- دور المنتج التنفيذي، إلى جانب لارس جمهلينج، ماكس فايدمان، وكيرين بيرج، أما مدير التصوير فهو نيكولاس سومرير، ومصمم الديكورات أودو كرامر، كما يعود كلاً من سيمون بار مدير اختيار الممثلين وبن فروست مؤلف الموسيقى التصويرية.
 
المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل Dark الموسم الثالث والاخير مسلسل Dark الموسم الثالث Dark season 3 Dark

أخبار تهمك

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الهلال السعودي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد بشأن صدارة الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"فوكس" تكشف عن موعد عرض الموسم الأخير لسلسلة "جوثام"

رابط مشاهدة صراع العروش الجزء الثامن والأخير.. تفاصيل الحلقة الأولى مسلسل "جيم اوف ثرونز" 8 Game Of Thrones

شاهد الآن الحلقة 1 من مسلسل صراع العروش - Game of Thrones الجزء الثامن والأخير مترجمة بالعربية عبر شبكة HBO

شاهد الحلقة الرابعة من صراع العروش: Game of thrones season 8 episode 4 مترجم

الموسم الثامن والأخير من صراع العروش الأقل في نسبة المشاهد الجنسية

Game Of Thrones' Season 8, Episode 6 الحلقة 6 الموسم 8 والأخير | تابع مسلسل صراع العروش | جيم أوف ثرونز | عبر شبكة HBO

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!