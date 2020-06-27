بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا
السبت 27/يونيو/2020 - 09:28 ص
هدى عبدالرازق
ثمن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها إتخذت خطوات استباقية وكانت موفقة فيها.
وكشف "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن القطاع الوقائي عليه كشف الخصائص الجينية لفيرس كورونا لمعرفة عدم وصولنا للأرقام التي وصل لها دول العالم.
وأضاف أن العالم مازال يعمل على اكتشاف خصائص فيروس كورونا، ولم يتم تحديد الطرق الكاملة لانتقال الفيروس والإصابة به، ولكن ما أجمع عليه العالم أنه سريع الانتشار.
تسجيل 1625 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 87 حالة جديدة
وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 62755 و2620 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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