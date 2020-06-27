بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

ثمن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها إتخذت خطوات استباقية وكانت موفقة فيها.





وكشف "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن القطاع الوقائي عليه كشف الخصائص الجينية لفيرس كورونا لمعرفة عدم وصولنا للأرقام التي وصل لها دول العالم.





وأضاف أن العالم مازال يعمل على اكتشاف خصائص فيروس كورونا، ولم يتم تحديد الطرق الكاملة لانتقال الفيروس والإصابة به، ولكن ما أجمع عليه العالم أنه سريع الانتشار.



