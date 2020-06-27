أسعار العملات اليوم السبت 27-6-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

السبت 27/يونيو/2020 - 08:27 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 27-6-2020، أمام الجنيه المصرى مع تعطل العمل بالبنوك، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، و في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
 سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع .

 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع .

 
سعر الريال السعودى اليوم
 
سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
 
سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.


وشهد أداء  معظم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرار أداء متباين، حيث تراجع كلا من اليورو والجنيه الأسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي

وانخفض اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 18.02 جنيه للشراء و18.2 جنيه للبيع مقابل 18.07 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع الخميس الماضي، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس الخميس 19.97 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيه للشراء و20.37 جنيه للبيع الخميس الماضي، وهبط سعرالدينار الكويتي؛ ليسجل أمس الخميس 49.89 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع مقابل 49.93 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع الخميس الماضي، وانخفض سعر شراء الريال السعودي قرشا ليسجل 4.20 جنيه للشراء وظل سعره 4.32 جنيه للبيع، كما تراجع سعر شراء الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 4.36 جنيه للشراء واستقر عند 4.41 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي اعلن امس تثبيت اسعار الفائدة على الايداع والأقتراضعند مستوياتها الحالية 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض لليلة واحدة.



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