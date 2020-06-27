دمروا الإجراءات الوقائية.. اندلاع مشاجرات عنيفة على الشواطئ البريطانية

اندلع شجار جماعي "ضم 200 شخص" على شاطئ إكسماوث هذا الأسبوع في بريطانيا، دون اعتبار لأي قواعد أو إجراءات وقائية فقط من أجل "جرعة شمس".

وكان البريطانيون، قد بذلوا جهودًا كبيرة في الأيام الماضية للحفاظ على التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة البريطانية، إنه تم إرسال جميع الضباط المتاحين إلى موقع الحادثة بعد تقارير عن "مشاجرة واسعة النطاق'' خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت شواطئ بريطانيا، عددا من المعارك المختلفة وقعت داخل المشاجرة الضخمة بين المئتي شخص، مما ترك العائلات في رعب وذهول.



