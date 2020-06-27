الأهلي يكثف مفاوضاته مع رمضان صبحي لضمه نهائيا في الصيف

كثّفت إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها مع ناد ي هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار لصفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.





وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، قد طلب من مسؤولي النادي التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيله الفريق.





ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف رمضان صبحي بشكل نهائي، بعد التفاوض بشأن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد، والذي أعلن عن انتظاره عدة عروض من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا، والتي تسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأعرب رمضان صبحي عن رغبته في الاستمرار داخل صفوف الأهلي، حال لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.





وكان الأهلي قد حصل على توقيع طاهر محمد طاهر ، لاعب المقاولون العرب، على اعتبار أن اللاعب ربما سيكون بديلا لرمضان صبحي، إلا أن إدارة النادي الأهلي قررت تأجيل حسم الصفقة لحين وضوح الرؤية بشأن شراء رمضان صبحي، والذي ستنتهى مدة إعارته في يونيو المقبل.





وكانت إدارة القلعة الحمراء قد عرضت على النادي الإنجليزي، شراء رمضان صبحي، مقابل مقابل 2 ونصف مليون جنيه أسترليني مقدما، على أن يتم تقسيط قيمة باقي الصفقة على دفعات.





وانضم رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يقرر الأهلى تمديد عقد اللاعب الإعارة لمدة موسماً إضافيا، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.





يذكر أن رمضان صبحي أطل موخرا بقصة شعر جديدة، خلال مشاركته في التدريبات التى أقيمت على ملعب التتش، لأول مرة منذ تعليق النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



