الأهلي يكثف مفاوضاته مع رمضان صبحي لضمه نهائيا في الصيف

السبت 27/يونيو/2020 - 08:25 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أميرة فطيم
كثّفت إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها مع نادي هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار لصفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، قد طلب من مسؤولي النادي التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيله الفريق.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف رمضان صبحي بشكل نهائي، بعد التفاوض بشأن المطالب المالية لنادي هيدرسفيلد، والذي أعلن عن انتظاره عدة عروض من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا، والتي تسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعرب رمضان صبحي عن رغبته في الاستمرار داخل صفوف الأهلي، حال لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.

وكان الأهلي قد حصل على توقيع طاهر محمد طاهر ، لاعب المقاولون العرب، على اعتبار أن اللاعب ربما سيكون بديلا لرمضان صبحي، إلا أن إدارة النادي الأهلي قررت تأجيل حسم الصفقة لحين وضوح الرؤية بشأن شراء رمضان صبحي، والذي ستنتهى مدة إعارته في يونيو المقبل.

وكانت إدارة القلعة الحمراء قد عرضت على النادي الإنجليزي، شراء رمضان صبحي، مقابل مقابل 2 ونصف مليون جنيه أسترليني مقدما، على أن يتم تقسيط قيمة باقي الصفقة على دفعات.

وانضم رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يقرر الأهلى تمديد عقد اللاعب الإعارة لمدة موسماً إضافيا، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أن رمضان صبحي أطل موخرا بقصة شعر جديدة، خلال مشاركته في التدريبات التى أقيمت على ملعب التتش، لأول مرة منذ تعليق النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة رمضان صبحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

طالبت بالحظر الكلي.. بلاغ يتهم نقيبة أطباء القاهرة بـ"الخيانة العظمى"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ يوم

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

منذ ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يرمي بكل ثقله لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 7 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 21 ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد بشأن صدارة الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الهلال السعودي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

02:16 ص

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

07:52 م

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن التوصل إلى طريقة لحل مشكلة سد النهضة

10:20 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!