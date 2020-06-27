ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجمعة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:00 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
غدير أحمد
أقيمت أمس مباراة واحدة من ضمن منافسات الأسبوع ال 32، من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

ويتصدر ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، وقد توج الأرجنتيني بجائزة هداف الدوري الإسباني بالموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفًا.

ويحل كريما بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 17 هدف.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-

1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا
2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا
3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا
4-أوكامبوس .. 11 هدفًا
5_روجر مارتي .. 11 هدفًا
6- لويس سواريز .. 11 هدفًا
7_لوكاس بيريز.. 11 هدفًا
8- ياجو أسباس.. 11 أهداف
9_راؤول جارسيا .. 10 أهداف
10_أنخيل رودريجيز.. 10 أهداف

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