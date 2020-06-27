بعد اقترابه من السيدة العجوز.. تعرف على تشكيل يوفنتوس في وجود آرثر ميلو

السبت 27/يونيو/2020 - 09:18 ص
ارثر ميلو
ارثر ميلو
أمل الحلفاوي
بات يوفنتوس على أعتاب إبرام صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وابانت تقارير صحفية أن يوفينتوس سيعلن خلال أيام عن ضم آرثر ميلو لاعب برشلونة الإسباني، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى البرسا.

يشار إلى أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة آرثر ميلو، خاض 71 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف آخرين، منذ أن انضم إلى كتيبة البرسا في صيف 2018.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفينتوس بعد انضمام آرثر ميلو كالتالي:

في حراسة المرمى، شتيسني
في خط الدفاع، كوادرادو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، تشيليو
في خط الوسط، آرثر ميلو، رودريجو بينتانكور، ادريان رابيو
في خط الهجوم، بيرنارديسكي، ديبالا، كريستيانو رونالدو

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