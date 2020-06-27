البرازيل تبلغ عن 46.860 إصابة جديدة بـ Covid-19

السبت 27/يونيو/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 46860 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد يوم الجمعة، ليصل بذلك إجمالي عدد البلاد إلى 127474 على الأقل.

كما أبلغت الوزارة عن 990 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة البرازيل إلى 55961.

يوجد في ساو باولو، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البرازيل ومركز بؤرة Covid-19، 258508 حالة مؤكدة على الأقل. وتوفي ما لا يقل عن 13966 شخصًا بسبب الفيروس هناك، وفقًا لوزير الصحة بالولاية.

كما يوجد في ولاية ريو دي جانيرو ما لا يقل عن 108497 حالة ووفيات 9587 على الأقل.

وعلي صعيد اخر، أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 5441 حالة جديدة من فيروس كورونا يوم الجمعة، مما رفع إجمالي البلاد إلى 208392، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

كما ابلغت الوزارة عن 719 حالة وفاة إضافية بالفيروس، مما رفع عدد القتلى في المكسيك إلى 25779.

المكسيك لديها رابع أكبر عدد من الحالات في أمريكا اللاتينية. يوم الخميس، أعلن وزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا أنه كان إيجابيًا لاختبار Covid-19.

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