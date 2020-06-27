كيف سيكون تشكيل برشلونة مع قدوم بيانيتش؟

اقترب البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





برشلونة سيحصل على خدمات ميراليم بيانيتش مقابل انتقال البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط البرسا إلى يوفينتوس، كما اتفق الطرفان.





وتوترت العلاقة بين البوسني ومدربه في يوفنتوس ماوريسيو ساري، وهو ما دفع اللاعب للرحيل إلى برشلونة الموسم المقبل.





بيانيتش لن يلق أي صعوبات من جهة طريقة اللعب، حيث أن برشلونة في طريقة لعبه يمتاز بالثبات، حيث يلجأ في معظم المباريات إلى طريقة 433، وهي الطريقة المعتاد عليها اللاعب.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة مع وجود بيانيتش كالتالي:





في حراسة المرمى، تير شتيجن

في خط الدفاع، سيميدو، بيكيه، لينجيلت، جوردي ألبا

في خط الوسط، فيدال ، ميراليم بيانيتش، دي يونج

في الخط الهجومي، ليونيل ميسي، جاريزمان، برايثوايث





جدير بالذكر أن بيانيتش صاحب الـ30 عامًا، كان انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2016، وخاض منذ ذلك الحين 171 مباراة، وسجل 22 هدفا، وصنع 36 آخرين.



