متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للموظفين بشأن عودتهم للعمل

نوهقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الوزراء المختصين عند تطبيقهم لقرار عودة الموظفين عقب بداية عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد فترة من الاغلاق استمرت 3 شهور، سيكونوا محكومين بقرار رئيس الوزراء الخاص بمراعاة الفئات الاستثنائية.





وأشار خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الفترة الماضية كان هناك رفاهية أن يعمل 50% من طاقة العمل، والتوسع في منح إجازات، ولكن الآن بدأت الخدمات الحكومية تعود للعمل، ولهذا هناك حاجة لعودة العمالة.





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من حق كل وزير أن يحدد العدد الملائم من الموظفين لإدارة العمل داخل المصلحة الحكومية أو الوزارة التي يديرها.





تسجيل 1625 إصابة بفيروس كورونا و وفاة 87 حالة جديدة

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 62755 و2620 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







