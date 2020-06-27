تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

أقيمت أمس مباراة واحدة في افتتاح الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.





اقتنص فريق يوفنتوس فوزاً غالية على نظيره ليتشي برباعية نظيفة في أهم نتائج مباريات الدوري الإيطالي في أول مواجهات الأسبوع الثامن والعشرين.





ويأتي فى صدارة الترتيب لاعب فريق لاتسيو تشيرو امبولي، برصيد 27 هدفاً، وفي المركز الثاني بفارق أربع أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات اليوم الجمعة كالتالي:





1- تشيرو إيموبلي 27 هدف





2- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف





3- روميلو لوكاكو.. 19 هدف





4- جواو بيدرو .. 16 هدف





5- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف





6- ايدين دزيكو.. 14 هدف





7- فرانشيسكو كابوتو.. 14 هدف





8- لويس مورييل.. 13 هدف





9- دوفان زاباتا.. 13 هدف



