الولايات المتحدة تبلغ عن الالاف من الاصابات الجديدة بكورونا يومياً

السبت 27/يونيو/2020 - 08:06 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بعد أشهر من الجائحة.. لا تزال الولايات الأمريكية تبلغ عن الالاف من الاصابات الجديدة يوميا، حيث تم الإبلاغ عن 40،173 حالة إصابة في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة.

فقد سجلت ست ولايات أمريكية على الأقل أعلى قفزة لها في يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وبذلك يصل الاجمالي الوطني إلى 24464272 حالة و125.045 حالة وفاة مرتبطة بها، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وهذه احدث بيانات سجلتها جامعة جونز هوبكنز:

جورجيا: 1،900 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 72،995 حالة و2،770 حالة وفاة)
تينيسي: 1،410 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 39،444 حالة و577 حالة وفاة)
يوتا: 676 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 20،050 حالة و166 حالة وفاة)
أيداهو: 283 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 4865 حالة و90 حالة وفاة)
فلوريدا: 8،938 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 122،960 حالة و3،366 حالة وفاة)
أركنساس: 678 حالة جديدة (إجمالي الولاية: 18740 حالة و249 حالة وفاة)
وسجلت ولاية كارولينا الجنوبية ثاني أعلى قفزة ليوم واحد يوم الجمعة.

وعلي صعيد اخر، أصدر عمدة أنكوراج، بألاسكا، أمرًا يوم الجمعة يطلب من الناس ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

سيدخل الطلب حيز التنفيذ في الساعة 8 صباحًا من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقال العمدة إيثان بيركوفيتز في بيان "لسوء الحظ، لا يحافظ عدد كاف من الأشخاص علي تباعد المسافات اللازم لإبقاء المنحنى مسطحًا، لذلك لدينا خيار بين عدم القيام بأي شيء، أو الاحتماء، أو الإخفاء".

شهدت أنكوراج زيادة كبيرة في الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة الصحة بالمدينة. ويقول المسؤولون إن بعض الحالات تأتي من غير المقيمين الموجودين في الولاية كعاملين موسميين في صناعة المأكولات البحرية.

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