ألاسكا تجعل ارتداء الكمامات إلزامياً

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أصدر عمدة أنكوراج، بألاسكا، أمرًا يوم الجمعة يطلب من الناس ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



سيدخل الطلب حيز التنفيذ في الساعة 8 صباحًا من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.



وقال العمدة إيثان بيركوفيتز في بيان "لسوء الحظ، لا يحافظ عدد كاف من الأشخاص علي تباعد المسافات اللازم لإبقاء المنحنى مسطحًا، لذلك لدينا خيار بين عدم القيام بأي شيء، أو الاحتماء، أو الإخفاء".



شهدت أنكوراج زيادة كبيرة في الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة الصحة بالمدينة. ويقول المسؤولون إن بعض الحالات تأتي من غير المقيمين الموجودين في الولاية كعاملين موسميين في صناعة المأكولات البحرية.

