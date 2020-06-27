بعد فك الحظر.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لجمهوره (صورة)

السبت 27/يونيو/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان صلاح عبد الله، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة له وعلق قائلاً: "‏صباح العسل على اللي بدأوا الـ ٢٥٪؜ وصباح السكر على اللي لسه هيبتدوا وصباح الأمل على اللي خايفين زيي وصباح الفل على الكل بإذن الله".

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك مؤخرًا فى فيلم "صندوق الدنيا"، وهو بطولة: خالد الصاوى، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وعمرو القاضى، وغيرهم.
بعد فك الحظر.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لجمهوره (صورة)
بعد فك الحظر.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لجمهوره (صورة)

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