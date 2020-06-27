حقيقة شائعة إصابة الفنان سعدون جابر بفيروس "كورونا"

ردت نقابة الفنانين العراقيين، على الشائعات التي أثيرت حول إصابة الفنان العراقي الشهير سعدون جابر، بفيروس كورونا المستجد.





وقال المركز العام للنقابة، في بيان نشره عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، إنه "لا صحة للشائعات"، كما أشار ا لبيان إلى أن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اتصل بجابر "ليطمئن ويتحقق من النشر، وتبين أنها مواقع وهمية تستغل عواطف الناس وتدمر معنوياتهم وتنشر الرعب بين صفوفهم".





وأكد جودي أنه "سيكون هناك رد رادع لكل من يتسبب بنشر هذه الشائعات وسيتم التحقق من مالكي هذه الصفحات ومقاضاتهم".



