حقيقة شائعة إصابة الفنان سعدون جابر بفيروس "كورونا"

السبت 27/يونيو/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر

ردت نقابة الفنانين العراقيين، على الشائعات التي أثيرت حول إصابة الفنان العراقي الشهير سعدون جابر، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز العام للنقابة، في بيان نشره عبر حسابه في موقع "فيسبوك"،  إنه "لا صحة للشائعات"، كما أشار البيان إلى أن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اتصل بجابر "ليطمئن ويتحقق من النشر، وتبين أنها مواقع وهمية تستغل عواطف الناس وتدمر معنوياتهم وتنشر الرعب بين صفوفهم".

وأكد جودي أنه "سيكون هناك رد رادع لكل من يتسبب بنشر هذه الشائعات وسيتم التحقق من مالكي هذه الصفحات ومقاضاتهم".

وأضاف جودي: "في الوقت الذي يجب أن نتكاتف على بث روح الإيجابية والطمأنينة في نفوس المصابين لإنقاذهم نفسيا من المرض يتجرأ عدد من فاقدي الذوق وأخلاق المواطنة بنشر الأخبار الكاذبة والمرعبة".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تقول إن جابر، المطرب العراقي المشهور الذي يبلغ 70 عاما من عمره، أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة حرجة ومربوط بجهاز تنفس اصطناع

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