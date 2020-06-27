إطلاق مبادرة ضخمة لعرض الأفلام العربية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت شركة تليسكوب فيلم بالتعاون مع مركز السينما العربية، إطلاق موقع جديد يمكن من خلاله للجمهور في الولايات المتحدة سواء العربي أو من جنسيات أخرى، الوصول للأفلام العربية.

ووفقا لبيان مشترك من الشركة والمركز، يتضمن الموقع أقساما تضم الأفلام العربية الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة، وتتنوع بين الأعمال التجارية الجماهيرية والفائزة بالجوائز، بالإضافة إلى أقسام BOX OFFICE HITS للأفلام العربية صاحبة الإيرادات الأضخم داخل أو خارج العالم العربي.

كما يتضمن أيضاً الموقع قسم NEXT AWARD, PLEASE للأفلام العربية الأكثر فوزا بالجوائز، وقسم OSCAR SUBMISSIONS للأفلام التي مثلت بلادها في الأوسكار، وقسم RECORD IT لأبرز الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى SHORT AND STRAIGHT TO THE POINT للأفلام القصيرة.

وتقول جاستين باردا رئيس مجلس إدارة تليسكوب فيلم: "نحن سعداء بالشراكة مع مركز السينما العربية في هذه المبادرة المهمة، فالعالم العربي أنتج بعض العلامات المهمة في السينما العالمية، ولا يزال صانعو هذه الأعمال يخرجون الأفلام حالياً. نحن نؤمن بأن أعمالهم يجب أن تصل بشكل أكبر إلى الجمهور في الولايات المتحدة، وهذه المبادرة خطوة نحو تحقيق ذلك".

وأكد كل من علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية "أحد التحديات الدائمة التي تواجه السينما العربية هي معرفة أماكن توفر الأفلام العربية المختلفة لمشاهدتها، ولذلك فإن Telescope مشروع مهم ومطلوب ونحن سعداء لبدء هذه الخطوة الأولى معهم للسينما العربية وسوف نعمل سوياً على المزيد من الأفكار والمشاريع".

وشركة Telescope Film مصدرة للأفلام الدولية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، عبر قاعدة بيانات تضم أكثر من 450 ألف فيلما متاحا عبر أكثر من 100 منصة عرض، بالإضافة إلى إمكانية البحث الدقيق عن الأفلام وتضييق خيارات البحث، حتى يتيح للجمهور استكشاف أكبر قدر ممكن من الأفلام حول العالم

أما مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم.


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