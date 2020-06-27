كأس الاتحاد| موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره نوريتش سيتي، مساء اليوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري، على ملعب كارو رود، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وخطف اليونايتد بطاقة التأهل لهذا الدور، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق ديربي كاونتي، بثلاثة أهداف دون رد، فيما حجز نوريتش سيتي مقعدة في دور الـ8، على حساب بنظيره توتنهام بعدما تغلبه عليه بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي:-





سيقام اللقاء في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية، والثامنة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي:-





ستُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي.





الغيابات والتشكيل المتوقع لمباراة لمانشستر يونايتد:-





سيغيب عن اليونايتد كلا من فيل جونز بسبب الإصابة، واكسيل توانزيبي بسبب الإصابة، فيما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.





حراسة المرمى: دافيد دي خيا





خط الدفاع: هاري ماجواير، لوك شاو، أرون وان بيساكا، فيكتور لينديلوف





خط الوسط: بول بوجبا، نيمانيا فيديتش





خط الوسط الهجومي: برونو فيرنانديش - دانييل جيمس، ماركوس راشفورد





خط الهجوم: أنتوني مارسيال





الغيابات والتشكيل المتوقع لنوريتش سيتي:-





سيفتقد الفريق لخدمات كلا من؛ جرانت هانلي، وزيمرمان، ودرميتش، وسام بيرام.





حراسة المرمى: تيم كرول





خط الدفاع: جمال لويس، تيم كلوزه، ماكس آرونز، بن جودفري





خط الوسط: أليكساندر تيتي، كيني ماكلين





خط الوسط الهجومي: أوندري دودا، لوكاس روب، تود كانتويل



